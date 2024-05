OpenAI und Reddit geben Partnerschaft bekannt

Das KI-Unternehmen OpenAI und das Online-Forum Reddit haben eine Partnerschaft angekündigt. „OpenAI wird Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einbringen und den Nutzern helfen, Reddit-Communities zu entdecken und sich dort zu engagieren“, hieß es in einer gleichlautenden Ankündigung auf den Firmenblogs beider US-Unternehmen am Donnerstag.