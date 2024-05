Lange Wartezeiten bei Schilddrüsenknoten

Keine direkte Abrechnung mit ÖGK

„Krankenhäuser müssen zunehmend weniger komplexe nuklearmedizinische Leistungen wie die Schilddrüsenabklärung und -behandlung in extramurale Institute oder Ordinationen auslagern. Es gibt zwar in jedem Bundesland einige derartige Einrichtungen, aber nur wenige von ihnen können direkt mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) abrechnen“, heißt es in einer Aussendung. Das Terminangebot sei beschränkt, meist sei mehrere Monate auf eine Abklärung zu warten.