Salvini-Prozess: Merkel könnte als Zeugin aussagen

Salvini drohen 15 Jahre Gefängnis

Die möglichen Aussagen von Merkel und Borrell, die vom Gericht genehmigt werden müssten, würden sich auf die Verantwortung Italiens bei der Angabe eines sicheren Hafens an die Crew am Schiff konzentrieren. Der Prozess gegen Salvini läuft bereits seit September 2022. Die Anklage lautet auf Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch. Ihm drohen 15 Jahre Gefängnis. Der Antrag auf die Vorladung Merkels und Borrells könnte bei der nächsten Anhörung am 14. Juni in Palermo formalisiert werden.