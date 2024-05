Céline Dion mit Söhnen auf Rolling Stones Konzert

Ihre Kinder geben Dion Kraft

Für die Sängerin ist ihre Familie sehr wichtig und ihre drei Söhne geben ihr auch Kraft und Hoffnung. „Über allem steht die Liebe meiner Familie und meiner Kinder, aber auch die Liebe der Fans und die Unterstützung meines Teams. Ich habe diese Mittel, und das ist ein Geschenk. Darüber hinaus habe ich diese Stärke in mir“, erklärte Dion der französischen „Vogue“ im vergangenen Monat in einem Interview. Céline Dions drei Söhne stammen aus der Ehe mit René Angélil, den sie 1994 heiratete. 2016 starb ihr Mann an Krebs.