Ehemalige „Freundin“ geht auf Lena Schilling los

Absturz im Vertrauensindex

Schilling und die Grünen gelten jedenfalls mittlerweile als stehend k. o. – zuletzt fiel die junge Spitzenkandidatin auch im APA-Vertrauensindex ins Bodenlose, einen so tiefen Absturz gab es noch nie. Am Freitag präsentierten die Grünen dennoch geschlossen eine neue Plakatserie – auch die parteilose Spitzenkandidatin ist dort wieder zu sehen. Von einem Rückzug ist also weiterhin keine Rede. Nur so viel: Sie bedauere es, sollte sie durch ihre Handlungen jemanden gekränkt haben, so Schilling.