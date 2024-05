Gewinnen zum Kinostart von „It‘s raining men“

In der Hauptrolle überzeugt Laure Calamy als abenteuerlustige Frau zwischen Beziehungskrise und heimlichen Dates. Serien-Fans kennen sie aus der Kultserie ‚ „Call my Agent / Dix percent“ in der Rolle der Noémie. Im Kino war sie in „Sybil – Therapie zwecklos“ von Justine Triet zu sehen oder vor kurzem in „Reif für die Insel“ von Regisseur Marc Fitoussi. Ihren Ehemann spielt Vincent Elbaz (u.a. „Madame Mallory und der Duft von Curry“).