Mit VR-Brille im Ekel-Käfig: Geil oder grauslich?

Seit Kurzem ist im australischen Dschungel wieder die Hölle los, wird bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gelästert, gekotzt und geschrien. Pure Panik kommt bei B- bis Z-Promis in Ekel-Prüfungen auf, Zuschauer fiebern in Käfigen zwischen Schlangen und Kakerlaken hautnah per TV und Stream mit! Geht da noch mehr? Die VR-Technik würde vieles möglich machen ...