Ex-Trainer Günter Bresnik glaubt an Thiem-Comeback

Am Tag nach der Rücktrittsankündigung von Dominic Thiem herrscht in der Tennis-Szene Verständnis, aber auch großes Bedauern. Von der „Unvollendeten“ war da zu lesen, von einem „zu früh“ oder „unfinished business“. Doch auch der Respekt vor den Leistungen des Tennis-Stars und der Ästhetik seines Spiels war in vielen Fan- und Fach-Kommentaren in den sozialen Netzwerken herauszulesen. Ex-Coach Günter Bresnik hält gar ein späteres Comeback Thiems für nicht ausgeschlossen.