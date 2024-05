Austria Wien gegen Wolfsberger AC LIVE ab 17 Uhr

Das Gefühl des Sieges durften in der Vorwoche nur die Wolfsberger auskosten. Nach dem 1:0 in Altach orteten die Lavanttaler einen Aufwärtstrend, der sich weiter zeigen soll. Die Austria unterlag bei Schlusslicht Lustenau hingegen sang- und klanglos mit 0:2. Aus den jüngsten drei Partien schrieben die Violetten nur einen Zähler an. Gelingt auch in der Partie gegen den WAC kein voller Erfolg, droht den Wienern in der nächsten Woche ein Nervenkrimi bei Blau Weiß in Linz.