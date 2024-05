Bitcoin beendet Woche mit deutlichen Verlusten

Der Bitcoin hat seinen starken Wochenauftakt nicht fortsetzen können und im Verlauf der Woche spürbar nachgegeben. Am Freitagvormittag kostete die Ur-Kryptowährung knapp 63.000 US-Dollar (58.703 Euro). Am Montag waren es zeitweise mehr als 65.000 Dollar gewesen, bevor der Kurs im Wochenverlauf sogar in Richtung 60.000 abgesackt war. Vor dem Wochenende konnte sich der Bitcoin zumindest etwas stabilisieren.