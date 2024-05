Lage eskaliert: Direktorin will Schüler verklagen

„Ich will nur, dass sie mich in Ruhe lassen.“ Das sind die Worte von Martin (Name geändert). Der 13-jährige Schüler liebt Pferde und will mit den Tieren arbeiten. Im „Krone“-Gespräch erzählte er aber, dass seine männlichen Mitschüler diese Tatsache schon in der Volksschule als „uncool“ abgetan haben. Was laut seinen Eltern folgte, waren psychische und physische Qualen.