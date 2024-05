LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen SCR Altach

Auf ein Abstiegs-Finale kann der SCR Altach gerne verzichten. Sollte es für die Rheindörfler bei der WSG Tirol eine Niederlage setzen und Austria Lustenau gleichzeitig daheim gegen Blau-Weiß Linz gewinnen, käme es in der letzten Runde zu einem direkten Duell der Vorarlberger Klubs um den Bundesliga-Verbleib. Mit einem Punkt in Innsbruck wären die Altacher aber schon vorzeitig alle Sorgen los – und genau das ist auch das Ziel von Trainer Joachim Standfest. „Die Mannschaft weiß, was es geschlagen hat. Wir hatten eine gute Trainingswoche, werden bis zu unserem letzten Hemd raufen und kämpfen und versuchen, unser Ziel festzumachen“, kündigte Standfest an.