Österreich gegen Dänemark LIVE ab 16.20 Uhr

Nur zwei Siege zum Auftakt

Österreichs Team hat seit der erstmaligen Teilnahme an der A-WM 1993 nur zweimal ein Auftaktspiel für sich entschieden: 2004 mit 6:0 gegen Frankreich und 2015 mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Schweiz – jeweils in der O2-Arena in Prag. In derselben, 17.500 Zuschauer fassenden Halle soll nun der dritte erfolgreiche WM-Start gelingen. „Alles andere als auf Sieg zu spielen wäre aus Profi-Sicht ein Irrsinn. Wir müssen mit dem richtigen Respekt, aber mit richtigen Mut in das Spiel gehen. Wir wissen, dass wir alles in der Mannschaft haben, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen“, stellte Kapitän Thomas Raffl klar.