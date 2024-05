Austria Lustenau gegen BW Linz LIVE ab 17 Uhr

Viel Arbeit steht bevor

Blau-Weiß schaffte dabei nicht nur den dritten Sieg in Folge, sondern blieb auch im Rennen um die beiden Play-off-Plätze an der Wiener Austria und dem WAC dran. Die Konkurrenten stehen einander am Samstag im direkten Duell in Wien gegenüber. Auf die Austria trifft Blau-Weiß dann noch in der letzten Runde vor heimischer Kulisse.