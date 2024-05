Der große Traum vom Finale um 200 Millionen Euro

Hier werden Stars geboren, platzen aber viel öfter Träume, dauern Karrieren meist kürzer: 46 Spieltage, 24 Teams, ein Kampf um jeden Zentimeter in engen Stadien, englische Härte statt Fußball-Show, lieber ein langer Ball als lange Gesichter. Das sehen im Schnitt über 27.000 Fans pro Partie, der Marktwert der Spieler beträgt 1,7 Milliarden Pfund! Mittendrin Andi Weimann – seit einer Ewigkeit! Mit 338 Spielen in der Championship steht er in der Geschichte von Englands zweithöchster Liga auf Platz vier aller Legionäre.