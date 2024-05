Betrügerische SMS-Nachrichten im Umlauf

Das teilte das Finanzministerium am Freitag in einer Aussendung mit. „Die enthaltenen Hyperlinks führen auf gefälschte Webseiten im Stil von FinanzOnline, die zur Eingabe von persönlichen Daten, insbesondere Kontodaten, auffordern.“ Hierbei handle es sich „um einen Internet-Betrugsversuch.“ FinanzOnline ist das Online-Portal der österreichischen Finanzverwaltung, mit dem zum Beispiel Steuererklärungen oder andere Anträge erledigt werden können.



So kann eine dieser Nachrichten aussehen.