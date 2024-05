Hape Kerkeling: „Ich bereue meine Gags nicht!“

„Krone“: Was ist Ihre erste Erinnerung an Garfield?

Hape Kerkeling: Ich habe damals die Cartoons in der Zeitung gelesen. Das war noch zu der Zeit, als immer nur ein Bild farbig war und die anderen drei Bilder schwarz weiß, weil man sparen musste. Dann durfte ich ab 1987 die Hörspielkassetten mit Garfield sprechen. Elf Folgen an der Zahl. Ja, und dann war erst mal sehr, sehr lange Pause. Bis dann jetzt die Anfrage kam zu dem großen Kinofilm, wo ich auch gehofft habe, dass man mich fragen würde. Und das haben sie Gott sei Dank gemacht.