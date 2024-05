Nordkoreas Armee steht „wichtiger Wandel“ bevor

Pjöngjang bereit für Waffenexporte

Experten vermuten, dass die erneuten Tests und das Hochfahren der Produktion von Artillerie und Raketensystemen auch nordkoreanischen Waffenlieferungen nach Russland dienen. Nach Einschätzung des Präsidenten der Universität für Nordkorea-Studien in Seoul, Yang Moo-jin, signalisiert Pjöngjang „durch laufende technische Erneuerungen seine Bereitschaft zu Waffenexporten und anderen wirtschaftlichen Aktivitäten im Verteidigungsbereich“. Im Zusammenhang mit dem andauernden Konflikt in der Ukraine teste Nordkorea durch Waffenlieferungen an Russland zudem „indirekt die Schlagkraft seiner vorhandenen Waffen“.