Aus gegen Hurkacz: Nadal sagt Rom Arrivederci

Rafael Nadal hat am Samstag einen weiteren Abschied in seinem letzten Profijahr gegeben. Der zehnfache Rom-Champion war beim Masters-1000-Event im Foro Italico gegen den Polen Hubert Hurkacz chancenlos und verlor in der zweiten Runde glatt 1:6,3:6. Ob Nadal in Roland Garros spielen wird, hat er noch nicht endgültig entschieden, aber er tendiert dazu.