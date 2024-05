Ried-Stürmer bei 4:0-Sieg mit „Kalaschnikow-Jubel“

Auch Bayern-Star gerügt

„Ich will ihn nicht als unpolitisch darstellen, aber ich denke nicht, dass er sich viel in österreichischen Medien darüber informiert, was gerade etwa im Nahen Osten passiert“, so Fiala. Vielmehr hat Eza wie auch schon andere Fußballer wohl damit andeuten wollen, dass er – und da sind wir wieder bei den martialischen Ausdrücken – sein Visier endlich wieder richtig eingestellt hat. Zumal der Stürmer in den letzten sechs Spielen nicht getroffen hatte bzw. verletzt war. Bayern München hatte etwa 2015 dem Marokkaner Medhi Benatia verboten, diesen Jubel, den er bereits bei der AS Roma gemacht hatte, weiterhin zu verwenden.