Nachtschwärmer (27) nach Faustschlag festgenommen

Er war nicht zu beruhigen, nachdem er einen 24-Jährigen aus Mühlheim am Inn vor einem Lokal in Altheim mit der Faust ins Gesicht schlug - deshalb wurde ein Nachtschwärmer (27, aus Roßach) am Sonntag gegen 2 Uhr früh vorläufig festgenommen. Der Mann wird wegen Körperverletzung und aggresivem Verhalten angezeigt.