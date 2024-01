Bursche attackiert drei Mädchen mit Pfefferspray

Zu der Attacke kam es dann am Donnerstag in der Mittagspause in einem Lokal in der Nähe der Schule in Floridsdorf. Der Bursch sprühte den drei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren mitten ins Gesicht. Mit einer der Schülerinnen soll der 15-Jährige in der Vergangenheit liiert gewesen sein.