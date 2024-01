Fünfköpfige Familie liegt nach Brand im Spital

Dieser Nachbar hat sich eine Ehrung verdient: Er schlug am Donnerstag eine halbe Stunde nach Mitternacht Alarm, als er in einem Nachbarhaus im oberösterreichischen Haag am Hausruck einen Brand bemerkte. Der Familienvater rettete seine Frau und die drei Kinder. Die Familie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.