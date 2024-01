Regierung tagte: Von Wölfen, Wein und Werbung

So will die Regierung Kärnten beliebt machen

Zu Beginn des Jahres hat sich die Regierung auch mit dem Standortmarketing beschäftigt: 2,5 Millionen Euro - also doppelt so viel wie in den letzten Jahren - werden investiert, um Kärnten außerhalb der Landesgrenzen bekannt und beliebt zu machen. Damit will man „der demografischen Entwicklung entgegenwirken“, so Gruber, der betont, dass Kärnten immer noch „mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen“ habe.