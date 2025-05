Erneute Rantanen-Gala bei Stars-Sieg gegen Jets

Damals hatte er dreimal im letzten Drittel getroffen, diesmal fielen alle Tore in Abschnitt zwei und das nach einem 0:1-Rückstand ab der 24. Minute. „Es läuft für ihn, es ist ziemlich beeindruckend, was er macht. Vor allem wenn man den Gegner und die Jahreszeit bedenkt und wie er die Spiele dominiert“, sagte Dallas-Trainer Pete DeBoer. Rantanen ist der erste Spieler in der NHL-Geschichte, der in zwei Play-off-Partien in Folge drei Tore in einem Drittel erzielt hat.