Karina Sarkissova teilt verstörende Nachrichten

„Zu viel getrunken, Drogen genommen ...“

In einem ihrer kryptischen und emotional aufgeladenen Posts schrieb sie: „Genug.... Hör auf, mir dafür die Schuld zu geben... so sehen meine Nächte aus....“ Weiter wandte sie sich an unbekannte Personen und verfasste Worte, die von tiefem Schmerz und dem Gefühl, beobachtet und negativ kommentiert zu werden, zeugen.