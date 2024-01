Kulturstrategie: Dazulernen, besser werden!

„Kein Wunschkonzert“

Dass neben dem Willen zur Partizipation auch Mehrarbeit in den eigenen Reihen warte, betont Kaiser mit der Tatsache, was die Kärntner Kunst- und Kulturstrategie nicht sein könne: „Ein Wunschkonzert, in dessen Rahmen Geld ausgeschüttet wird, das wir nicht haben. Das Kärntner Kulturbudget steigt jährlich leicht an. Damit müssen wir auskommen!“