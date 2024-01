Paar harrte stundenlang in alpiner Notlage aus

Ein Paar, das die Nacht über in der Nähe des Gipfels am Eibenberg bei Ebensee biwakiert hatte, verlor beim Abstieg die Orientierung und konnte in dem sehr steilen und lawinengefährdeten Gelände nicht mehr weiter. Die Beiden harrten dort stundenlang aus, bis Bergretter sie aus ihrer misslichen Lage befreien konnten.