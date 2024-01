Polizisten retteten Geschwister aus den Flammen

Bei einem Hausbrand konnten zwei Polizeibeamte am Sonntag zwei junge Linzer im Stadtteil Keferfeld in Sicherheit bringen. Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen war, gelang es ihnen, das Geschwisterpaar aus dem Obergeschoß zu bergen. Für ein Zuwarten blieb keine Zeit.