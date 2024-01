Pkw-Lenker (48) krachte in Innsbruck gegen Ampel

Mann in Innsbrucker Klinik gebracht

Doch dies war nicht das Ende der Horror-Fahrt: Der Pkw fuhr weiter, überquerte im Bereich des dort befindlichen Schutzwegs die Fritz-Pregl-Straße und donnerte letztlich in den Ampelschaltkasten sowie den Lagerkasten für Streukies. Über das Fahrzeugnotrufsystem wurde der automatische Notruf abgesetzt. „Der 48-Jährige erlitt eine schwere Wirbelverletzung“, betont die Exekutive. Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik Innsbruck gebracht.