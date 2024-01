Starke Stimme für Songs im Modus für tiefe Gefühle

„Meine Songs sind authentisch“

Wenn sie mit der Gitarre auf der Bühne steht und singt, trifft sie den Nerv ihrer Generation. „Ich will alles erzählen, was um mich herum und in mir selbst passiert. Ich will sagen, wie es ist, heute als junger Mensch zu leben“, sprudelt es aus ihr heraus. Klimawandel, Träume, sensible Gefühle, wie es ihr mit anderen Leuten geht - alles verarbeitet sie zu Alternative Pop mit Folk Rock. „Musik war und ist Teil meines Lebens!“