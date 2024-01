FKA twigs ist Briten zu nackt: Sängerin wehrt sich

Viel Wirbel gibt es in Großbritannien aktuell um eine Werbekampagne der Marke Calvin Klein, die dafür bekannt ist, ihre berühmten Models gerne mal mit wenig Stoff am Körper zu präsentieren. So auch FKA twigs, die für die Frühjahrs-Kampagne - wie übrigens auch Kendall Jenner - recht freizügig vor der Kamera rekelte.