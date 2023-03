Kendall Jenner trägt nichts außer ihre Calvins

Eins scheint fix: Kendall Jenner liebt ihre Calvins. In der neuen Kampagne des Modelabels zeigt sich die jüngere Schwester von Kim Kardashian nämlich ziemlich freizügig. So posierte die 27-Jährige vor der Kamera des Fotografen-Duos Mert Alas und Marcus Pigott unter anderem oben ohne und nur in Calvin-Klein-Jeans.