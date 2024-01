Mary - eine Australierin als neue dänische Königin

„Manche denken, dass mein Mann ein bisschen in meinem Schatten steht, weil ich so sehr im Rampenlicht stehe und viele Verpflichtungen habe“, wird Mary selbstbewusst in einer autorisierten Biografie von Kronprinz Frederik aus dem Jahr 2017 zitiert. „Aber er wird nie in meinem Schatten stehen, und ich werde nie in seinem Schatten stehen, weil er Licht auf mich zurückwirft.“