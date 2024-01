Darum schreibt Queen Mary am 14. Jänner Geschichte

Ihr Märchen, das leider im Augenblick durch Affären-Gerüchte um Kronprinz Frederik getrübt wird, begann eines Nachts während der Olympischen Sommerspiele 2000 in der Slip-Inn-Bar in Sydney. Der damals 28-jährige Prinz plauderte die brünette Marketing-Expertin am Tresen an und stellte sich ihr als „Fred aus Dänemark“ vor. Man kam sofort ins Gespräch.