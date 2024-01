Klimaschädliche Narkosegase in Spitälern recyceln

Als Gesundheitseinrichtung sieht es die Oberösterreichische Gesundheitsholding, zu der das Klinikum Kirchdorf gehört, als ihre Verpflichtung an, zum Wohle der Gesellschaft nachhaltig zu handeln - auch in ökologischer Hinsicht. Das Thema Nachhaltigkeit sei daher fix in ihrer Strategie verankert, der CO2-Fußabdruck in Kliniken müsse noch mehr gesenkt werden. Weitere Spitäler sollen folgen.