Ex-Scorpions-Drummer James Kottak verstorben

Scorpions trauern um ihren Drummer

„Unser lieber Freund und Schlagzeuger für 20 Jahre ist im Alter von 61 Jahren verstorben“, trauern seine Band-Kollegen um Kottak. James sei ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Musiker und liebevoller Familienvater gewesen. „Er war unser ,Brother from another Mother‘ und wird uns sehr fehlen. Rock’n Roll für immer - Ruhe in Frieden, James“, ist in der Bildunterschrift einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von Kottak auf der Bühne zu lesen.