Kia bringt superflexible Nutzfahrzeug-Plattform

Ein VW-Bus - sei es Multivan, Transporter oder Crafter - sind sehr praktische Nutzfahrzeuge. Kia will die Möglichkeiten geradezu potenzieren und stellt auf der Tech-Messe CES in Las Vegas (bis 12. Jänner) eine vielseitig verwendbare Elektro-Nutzfahrzeugbasis namens Platform Beyond Vehicle (PBV) vor, die es in verschiedenen Formaten geben wird. Um die Potenziale dieses neuen Fundaments zu veranschaulichen, haben die Koreaner gleich mehrere Nutzfahrzeug-Konzepte im Messegepäck dabei.