Cricket-Jungstar stirbt mit gerade mal 20 Jahren!

Europäische Winterpause verbrachte Baker in Australien

Baker wurde in Redditch südlich von Birmingham geboren und durchlief alle Nachwuchsteams des Klubs aus Worcester – auch in Englands Nationalmannschaft für die Cricket-Weltmeisterschaften 2022 wurde er einberufen. Die europäische Winterpause verbrachte Baker, der am 16. Mai seinen 21. Geburtstag gehabt hätte, in der New South Wales Premier League in Australien.