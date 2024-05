Hoscheck, Arnie und Co. im neuen „Krone“-Magazin

Von Wein bis Kernöl

Das Heft, das am Donnerstag in Graz präsentiert wurde, lockt mit Storys vom Wein, bis zum Kernöl, vom Wald bis zu den Seen und auch zahlreiche Prominente wie zum Beispiel Designerin Lena Hoschek verrät, wo ihre Lieblingsplatzerln, die sogenannten Sehnsuchtsorte sind – kleiner Spoiler, die erstrecken sich von Altaussee bis zum Kaiser-Josef-Markt in der steirischen Landeshauptstadt. Für Zunftkollegin Eva Poleschinski ist ohnehin klar, dass, „Die Steirerinnen und Steirer die gastfreundlichsten Menschen sind, die ich kenne!“ Und Arnold Schwarzenegger? Der findet überhaupt: „Die Steiermark ist der schönste Platz der Welt!“