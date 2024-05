Rossi fordert breite Brust von Österreichs WM-Team

Mit kräftigem Selbstvertrauen und aufgeladenen Akkus verstärkt Marco Rossi das Eishockey-Nationalteam. Nach einer starken Saison beim NHL-Klub Minnesota Wild entspannte sich der Vorarlberger eine Woche in der Heimat, um bei der WM ab 10. Mai in Tschechien voller Energie um den Klassenerhalt zu kämpfen. Im letzten Testmatch am Sonntag (19 Uhr) in Wien gegen Weltmeister Kanada und einen seiner Förderer will sich Rossi mit den Kollegen in Schwung bringen.