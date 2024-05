Lucas Hernández fehlt PSG und Frankreich länger!

Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag habe einen Kreuzbandriss im linken Knie ergeben, teilte der französische Fußballclub mit. Hernández fehlt PSG damit im Rückspiel am kommenden Dienstag und der „Équipe Tricolore“ bei der EM im Sommer. Frankreich ist am 17. Juni Auftakt-Gruppengegner von Österreichs Nationalteam.