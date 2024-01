Junge ÖSV-Dame setzt ihren Erfolgslauf fort

Nächstes Ziel Europacup

Den nächsten Schritt kann sie bereits am Mittwoch beim zweiten FIS-Junior-Race machen, ehe am Donnerstag und Freitag Europacuprennen anstehen. „Dort ist mein großes Ziel die Qualifikation. Sollte mir das gelingen, ist alles möglich - im Skicrosssport kann es in beide Richtungen ganz schnell gehen“, weiß die Kästle-Pilotin.