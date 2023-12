ÖSV-Quereinsteigerin schlug auf der Reiteralm zu

„Es waren vom Achtel- bis ins große Finale alles Start-Ziel-Siege“, erzählte die ÖSV-C-Kaderläuferin, nachdem sie sich vor ihrer Teamkollegin Tatjana Meklau (St) und der Slovakin Nikola Fricova in einem FIS-Rennen durchsetzen konnte. „Das FIS Women’s Development Camp, an dem ich vergangene Woche in Schweden teilnehmen durfte, hat mir wirklich sehr viel gebracht.“