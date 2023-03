Vom Slalomhang zur Skicross-Weltmeisterschaft

Klarer Plan Richtung 2025

Anders die Situation bei Leonie, die aktuell die siebte Klasse des Skigymnasiums in Stams besucht. „In Absprache mit den Trainern werde ich in beiden Bereichen Rennen bestreiten“, erklärt die Atomic-Pilotin, die bislang vier Einsätze als Skicrosserin hatte, zuletzt bei einem FIS-Rennen auf der Reiteralm das Kleine Finale gewann und Rang fünf holte. „Für nächsten Winter ist geplant, dass ich 75 Prozent meiner Rennen bei den Alpinen bestreite und 25 bei den Crossern.“

In der Saison 2024/25 ist dann ein 50:50-Verhältnis angedacht. „Im Frühjahr 2025 steht die Matura an. Danach werde ich entscheiden, in welchen Bereich ich mich entwickeln möchte“, skizziert die Slalomspezialistin, die allerdings keinerlei Berührungsängste mit den Sprüngen und der höheren Geschwindigkeit beim Skicross hat.