Ex-Weltmeisterin Limbacher in Schweden „am Start“

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein! So präsentierte sich am Freitag der Pitztaler Gletscher. Dennoch warteten Mathias Graf und Co. vergeblich auf ein Europacuprennen. „Keine Chance, der Wind war hier heroben einfach zu stark“, sagt Markus Gutenbrunner, sportlicher Leiter der ÖSV-Skicrosser. Damit startet die Saison für das Weltcupteam am 7. Dezember in Val Thorens (Fra).