„Wir können nicht mal richtig aufs Klo gehen!“

Nach einem Wasserschaden, der am 1. Juli 2023 in einer Nachbarwohnung festgestellt worden sei, müssen Herr R. und fünf weitere Parteien eines Wohnhauses in Wien-Meidling seit einem halben Jahr in einer Baustelle leben - ohne intakte Duschen und WCs, dafür mit Ersatz- bzw. sogar einer Camping-Toilette. Was Hausverwaltung und Sanierungsfirma zu dem Fall sagen.