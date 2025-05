Aus für Sonderwünsche bei Reha-Aufenthalt

Aufgrund einer Autoimmunerkrankung war Maria S. (Name geändert) seit 1998 fünfmal auf einem Reha-Aufenthalt. Im Oktober des Vorjahres stellte sie erneut einen Antrag. Dieser wurde letztlich bewilligt. Allerdings nicht in dem von der Patientin gewünschten und gewohnten Zentrum in der Steiermark. „Ich soll die Reha nun woanders verbringen, was ich aus verschiedenen Gründen nicht möchte“, wandte sich Frau S. an die Ombudsfrau. Klärungsversuche mit der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hätten nichts gebracht.