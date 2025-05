Lärmbelästigung: Pfeifender Neubau nervt Anrainer

Anrainer: „Wir dachten zuerst, es liegt an den Wärmepumpen“

Erstmals zu hören sei das Pfeifen im Vorjahr gewesen, nachdem bei einer kleinen, neuen Reihenhaussiedlung Wärmepumpen auf den Dächern und Glasgeländer auf den Balkonen in den Obergeschossen montiert worden seien, so die Anrainer in einer beschaulichen niederösterreichischen Gemeinde. „Wir dachten zuerst, es liegt an den Wärmepumpen. Jetzt sind wir uns sicher, dass die Abstände zwischen den Glasplatten zu groß sind und man diese einfach mit einem U-Profil verschließen kann, um für Ruhe zu sorgen.“