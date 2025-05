Lipödem: Patientin kämpfte um OP-Bewilligung

Bereits zwei Fachärzte haben Sandra B. (Name geändert) bestätigt, dass sie an einem Lipödem leidet. Dabei handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung. Es kommt zu einer symmetrischen Vermehrung des Fettgewebes an den Gliedmaßen, was starke Schmerzen und Schweregefühl verursacht. Bei der 29-jährigen Steirerin sind in erster Linie die Beine betroffen. „Ich habe immer wieder blaue Flecken, die über Nacht kommen. An manchen Tagen ist das Spannungsgefühl der Haut unerträglich“, schildert die junge Frau.